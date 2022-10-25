Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості
10:20 25.10.2022 |
НЕК "Укренерго" застосувала графіки обмеження енергопостачання для промислових споживачів у всій Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
"Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Укренерго нагадує, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.
У компанії просять споживачів не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).
Як повідомлялося, із 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.
Через дефіцит потужності в енергосистемі в Україні проводяться відключення споживачів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|«Армія відновлення»: безробітним платитимуть за суспільно корисні роботи
|Українці у вересні збільшили чисті витрати за кордоном до $1,5 млрд
|Мінфін на аукціонах ОВДП 25 жовтня залучив до держбюджету 1 млрд грн, $14 млн
|На внутрішньому ринку України зросли ціни на зерно - експерт
|Автогаз подорожчав на 0,6% до 28,32 гривні за літр
|МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році - директор-розпорядник
|МЕА має «величезні» стратегічні резерви на випадок перебоїв із постачанням нафти - голова агентства
Бізнес
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android