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АНАЛІТИКА

По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

 

НЕК "Укренерго" застосувала графіки обмеження енергопостачання для промислових споживачів у всій Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

"Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Укренерго нагадує, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

У компанії просять споживачів не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Як повідомлялося, із 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.

Через дефіцит потужності в енергосистемі в Україні проводяться відключення споживачів.
 

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