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Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні
08:01 25.10.2022 |
Інспектори МАГАТЕ мають намір найближчими днями відвідати два атомні об'єкти в Україні на запит Києва, заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.
"Агентство отримало письмовий запит від України про направлення групи інспекторів для проведення перевірочних заходів на двох об'єктах (...) і готується відвідати ці об'єкти найближчими днями", - йдеться у його заяві, розміщеній на сайті.
Гроссі зазначив, що "метою візитів є виявлення будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів".
"Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки відповідали заявам України про гарантії", - повідомив Гроссі. "Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів".
Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти діють у рамках гарантій МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами агентства.
Глава МАГАТЕ не уточнив, про які саме об'єкти йдеться.
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