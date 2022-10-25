Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Інспектори МАГАТЕ мають намір найближчими днями відвідати два атомні об'єкти в Україні на запит Києва, заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.

"Агентство отримало письмовий запит від України про направлення групи інспекторів для проведення перевірочних заходів на двох об'єктах (...) і готується відвідати ці об'єкти найближчими днями", - йдеться у його заяві, розміщеній на сайті.

Гроссі зазначив, що "метою візитів є виявлення будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів".

"Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки відповідали заявам України про гарантії", - повідомив Гроссі. "Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів".

Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти діють у рамках гарантій МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами агентства.

Глава МАГАТЕ не уточнив, про які саме об'єкти йдеться.