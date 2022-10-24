Фінансові новини
- |
- 24.10.22
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через війну в Україні 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації - Галущенко
10:17 24.10.2022 |
Унаслідок повномасштабного вторгнення росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю каналу «Ми - Україна», передає кореспондент Укрінформу.
«Зелена» енергетика - це, напевно, найбільш постраждала галузь, адже на півдні України в нас основна частина потужностей. Ми втратили приблизно 90% «вітру» та 45-50% «сонця». Це величезні втрати», - сказав міністр.
Водночас він висловив переконання, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. І Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.
«Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка «зеленої» енергетики в енергобалансі України становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток», - сказав Галущенко.
Як повідомлялося, з 10 жовтня росія здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики. Укренерго запровадило обмеження електропостачання у центрі та на півночі України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
ТОП-НОВИНИ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
|Лідери ЄС доручили розробити механізм виплати 18 млрд євро Україні наступного року
|НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на автогаз уроздріб перевищила 28 грн/л
|Ціни на автогаз та інші види палива на найбільших заправках України збереглися
|Аномально тепла погода обвалила спот у Європі нижче за $400/тис. куб. м, заявка Газпрому через Україну – 42,4 млн куб. м
|Через війну в Україні 90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації - Галущенко
|Нафта зростає 24 жовтня на тлі очікувань дефіциту пропозиції через санкції проти Росії
|Ракетні обстріли вплинули на роботу 47% бізнесів, – опитування ЄБА
Бізнес
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології