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АНАЛІТИКА

Європейські компанії знову почали зберігати газ в українських сховищах

 

Лише від початку жовтня обсяги газу, який нерезиденти зберігають в режимі митного складу, збільшилися у понад 7 разів: європейські компанії у жовтні знову почали закачувати невеликі обсяги газу для зберігання в Україні.

Про це у коментарі Argus заявив тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

"Тенденція до збільшення попиту на послуги українських ПСГ серед іноземних компаній не може не тішити.

Дійсно, як ситуація на зовнішньому ринку, так і умови на газовому ринку України обʼєктивно підвищують інтерес компаній-нерезидентів до послуг Укртрансгазу - Оператора газосховищ України", - написав Перелома.

За його словами, з одного боку, на середину жовтня на понад 90% наповнені сховища ЄС, відносно висока температуру повітря і, як наслідок, вигідні цінові спреди.

"Ціни на газ у Європі останнім часом відчутно знизилися, і це робить його зберігання з подальшим продажем значно вигіднішим.

З іншого боку, Україна довела і продовжує підтверджувати свій статус надійного бізнес-партнера за будь-яких обставин. В першу чергу, у питанні зберігання газу на Митному складі та його реекспорту. Нещодавні гарантії з боку уряду та міністра Германа Галущенка щодо відсутності будь-яких обмежень на реекспорт газу в майбутньому також, упевнений, відіграли свою роль та зміцнили довіру наших партнерів до українських ПСГ", - додав Перелома.
За матеріалами: Економічна правда
 

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