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Нафтогаз запустив нову газову свердловину: який видобуток прогнозують
13:51 21.10.2022 |
АТ "Укргазвидобування" запустило нову свердловину у Харківській області, її добовий дебіт становить 140 тисяч кубометрів.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.
Він зазначив, що підрозділ Укргазвидобування вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині - три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу.
"Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити на Харківщині свердловину з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу", - написав Вітренко.
У річному вимірі із цієї свердловини можна видобути 51 млн кубометрів газу, що допоможе зекономити 102 млн доларів на імпорті "блакитного палива", вважає голова НАК.
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