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«Укренерго» вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей
11:39 21.10.2022 |
Внаслідок різкого зростання рівня витрат електроенергії, "Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання в низці областей та Києві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в:
* Києві;
* Київській області;
* Чернігівській області;
* Черкаській області;
* Житомирській області.
Це допоможе знизити навантаження й дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого Росією обладнання.
"Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження", - додає "Укренерго".
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