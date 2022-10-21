«Укренерго» вводить контрольоване споживання електроенергії: список областей

Внаслідок різкого зростання рівня витрат електроенергії, "Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання в низці областей та Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Укренерго" повертає тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в:

* Києві;

* Київській області;

* Чернігівській області;

* Черкаській області;

* Житомирській області.

Це допоможе знизити навантаження й дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого Росією обладнання.

"Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження", - додає "Укренерго".

