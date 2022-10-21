Повернути запас міцності енергосистемі можна за кілька тижнів за умови відсутності таких масштабних обстрілів та економії е/е – голова «Укренерго»

Відновлення електромереж у тому вигляді, в якому вони функціонували до масштабних атак російських терористів, потребує тривалого періоду часу, але забезпечити енергоживлення на достатньо надійному рівні можна за кілька тижнів, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

"Відновлення електромереж у їхній первинній функціональності займе певний час, це не дні і навіть не тижні, але для того, щоб відновити запас міцності нашої енергосистеми, потрібно кілька тижнів", - сказав Кудрицький в ефірі телемарафону у четвер увечері.

При цьому він зазначив, що такі розрахунки є актуальними, якщо не буде схожих за масштабом обстрілів, проте "Укренерго" має інструменти збалансування енергосистеми різними шляхами для різних сценаріїв.

Найбільш проблемними ділянками голова системного оператора назвав енерговузли із найбільшим споживанням електроенергії.

"Це центральний регіон, зокрема Київський енерговузол, та Харківський енерговузол, що постраждав від ракет ще місяць тому, і, звичайно, це захід України, де минулого тижня було достатньо інтенсивне пошкодження наших магістральних підстанцій", - описав ситуацію Кудрицький.

За його словами, компанія частково відновила функціональність цих підстанцій, але поки що є певні проблеми із забезпеченням надійного електроживлення.