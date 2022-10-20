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Україна наступного тижня отримає від Заходу майже 600 одиниць енергетичного обладнання - МЗС
15:09 20.10.2022 |
Міністерство закордонних справ активно працює з міжнародними партнерами задля постачання в Україну енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів рф по системах життєзабезпечення.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.
«Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC)», - зазначається у повідомленні.
Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.
Як поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна вже отримала перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни.
«Завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня», - повідомив він.
Глава української дипломатії наголосив, що цілеспрямовані удари росії по критичній енергетичній інфрастуктурі є воєнними злочинами, за які Україна обов'язково притягне рф до відповідальності.
«російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", - акцентував міністр.
У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що Україна надіслала офіційні звернення на поставки енергетичного обладнання до таких міжнародних організацій та компаній, як ENEDIS, EDF, SER, Electriciens Sans Frontiers, Total Energies, Energy Electrabel, SPUE S.A., CIDCA, RARS, MSB, AIDA, USAID, UKAID, CIDA, ISRAID.
Як повідомлялося, росія з 10 жовтня пошкодила 30% електростанцій в Україні.
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