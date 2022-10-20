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Україна накопичила у ПСГ понад 14,2 млрд куб. м газу - Вітренко
13:02 20.10.2022 |
Запаси газу у підземних сховищах становлять 14,2 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Підземки (підземні сховища газу - ЕР) на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу", - сказав він під час профільної дискусії в Energy Club у четвер.
Вітренко також зазначив, що за звичайних умов і за поточних обсягів видобутку накопичених запасів вистачило б для проходження ОЗП, але, враховуючи проблеми в електроенергетиці, швидше за все, буде потрібно імпорт додаткових обсягів.
"Є зараз проблеми в електроенергетиці і варто очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, швидше за все, необхідно буде імпортувати", - пояснив голова "Нафтогазу".
Як повідомлялося, внаслідок російських атак, що активізувалися з 10 жовтня, пошкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури, що призводить до необхідності суттєвої економії електроенергії. Альтернативою вугільної генерації може бути газова.
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