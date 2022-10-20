Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна накопичила у ПСГ понад 14,2 млрд куб. м газу - Вітренко

 

Запаси газу у підземних сховищах становлять 14,2 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Підземки (підземні сховища газу - ЕР) на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу", - сказав він під час профільної дискусії в Energy Club у четвер.

Вітренко також зазначив, що за звичайних умов і за поточних обсягів видобутку накопичених запасів вистачило б для проходження ОЗП, але, враховуючи проблеми в електроенергетиці, швидше за все, буде потрібно імпорт додаткових обсягів.

"Є зараз проблеми в електроенергетиці і варто очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, швидше за все, необхідно буде імпортувати", - пояснив голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, внаслідок російських атак, що активізувалися з 10 жовтня, пошкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури, що призводить до необхідності суттєвої економії електроенергії. Альтернативою вугільної генерації може бути газова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8250  0,00 0,01 40,8538  0,08 0,20
EUR 38,2275  0,09 0,23 39,6228  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес