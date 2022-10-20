Не економиш – допомагаєш Путіну. Чого має навчити Україну енергетичний тероризм Росії

Богдан Заїка / LIGA.net

Все, що потрібно знати, як економне споживання електроенергії допомагає воювати з Росією.

З 10 жовтня українська енергосистема зазнає масованих ракетних обстрілів з боку Росії. Знищено чи пошкоджено з того часу близько третини енергетичних об'єктів країни. Як наслідок, по всій Україні періодично виникають проблеми з електроенергією. Через аварії українці годинами змушені сидіти без світла або обмежувати своє споживання електрики вранці та ввечері.

Розумне споживання енергоресурсів за цих умов - життєво важливий принцип. Ще за часів Другої світової війни, коли економіки США та Великої Британії зосередилися на потребах фронту, уряди цих країн закликали своє населення до економії. Пріоритет - соціальні потреби країни та армії.

Переклад: "Коли ти їдеш один, ти їдеш із Гітлером". Агітаційний плакат Федерального уряду США з закликом американців ефективно споживати пальне, 1943 рік.

Сьогодні - черга за Україною. Ще 11 жовтня за підтримки українського бізнесу влада розпочала національну інформаційну кампанію. Її головний меседж - економне споживання електрики дозволить уникнути більших проблем в енергосистемі під опалювальний сезон. Як це зробити?

LIGA.net зібрала практичні поради, як ефективно споживати світло без сильної шкоди побуту в умовах "найскладнішої зими" в історії України.

Енергетичний терор

Інформаційну кампанію "прикрути" уряд почав планувати ще до масштабного ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури 10 жовтня. Про це LIGA.net розповідав напередодні один із представників Кабінету міністрів. Тоді ж, за його словами, Кабмін вирішив призупинити з середини жовтня експорт електроенергії в країни Євросоюзу. Причина - зупинка в вересні окупованої Запорізької АЕС і, як наслідок, різке збільшення навантаження на теплоелектростанції, які споживають вугілля та дають гнучкість енергетичній системі.

"До вересня, поки працювала Запорізька АЕС, склади з вугіллям активно йшли в плюс. Потім - накопичення вже не було... Якщо завдяки інформаційній кампанії ми зможемо знизити взимку споживання (електроенергії. - Ред.) хоча б на кілька відсотків - це буде великим успіхом", - заявив тоді урядовець. На кінець вересня в українських підземних сховищах і на складах зберігалося майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Готовність українських міст до опалювального сезону прем'єр оцінював у 88%.

Енергетичний терор із боку Росії змусив посадовців діяти набагато раніше. Щоб уникнути дефіциту електроенергії та зменшити споживання вугілля і газу, уряд призупинив із 10 жовтня експорт світла в Європу та постановив зменшити опалювання цієї зими в будівлях з 22 градусів, до в середньому - 18. До цього уряд також заборонив вивозити з України вугілля та природний газ.

Ідеологом економного споживання електроенергії стала державна компанія Укренерго, яка керує енергосистемою України та експлуатує магістральні лінії електромереж. Майже щодня вона закликає зменшити в усій країні споживання електрики вранці та ввечері. У пікові години споживання електрики зростає на 10-30%, писав у колонці НВ генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Наразі в українців немає іншого виходу, як навчитися заощаджувати електроенергію. На жаль, наша енергетична система суттєво пошкоджена та не може нести те навантаження, до якого ми звикли. Саме тому потрібно навчитися обмежувати себе в малому, щоб інші люди могли так само отримувати електроенергію", - сказав LIGA.net директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Протистояння з ворогом": навіщо обмежувати споживання електроенергії

Як саме економія має допомогти Україні?

Свідоме зниження споживання електрики значно скоротить тривалість аварійних відключень внаслідок обстрілів росіян, пояснив 11 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко. Річ у тім, що після ракетних ударів по енергетичних об'єктах енергетики їх знеструмлюють, щоб погасити пожежу та розпочати ремонт. Натомість, щоб відновити живлення міст, фахівці підʼєднують споживачів до резервних електромереж. А ті не завжди витримують навантаження.

Також це допомагає менше споживати газ і вугілля, запаси яких важливо зберегти до лютого-березня, коли традиційно різко падає температура повітря та збільшується споживання енергоресурсів. "Розумне та ощадливе споживання електрики - це можливість для повноцінних ремонтів мереж, допомога в балансуванні енергосистеми і наш внесок у протистояння з ворогом", - пояснюють у пресслужбі Укренерго.

Амбітна мета, яку задекларував уряд, - скоротити в Україні споживання електрики в вечірні години на 25%. Якщо 10 людей не ввімкнуть зайвий раз чайник, це означає, що ще двоє - зможуть увімкнути його тоді, коли він їм дуже потрібний, порахував директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Поки ми не відновимо пошкоджену інфраструктуру, зупинивши при цьому подальші атаки, ситуація буде складною", - сказав він LIGA.net. За його розрахунками, у разі пошкодження високотехнологічної частини енергетичної інфраструктури на повноцінне відновлення потрібно від 9 місяців до 1,5 року.

ДОВІДКА. Інформацію про відключення електроенергії публікують обленерго на власних сайтах (їхні адреси тут), в Telegram-боті компанії Yasno. Міста й вулиці, де діятимуть обмеження компанії визначають на базі розрахунків диспетчерів Укренерго. Саме вони рахують, на який час і в якому обсязі обмежувати постачання електроенергії.

Це дозволяє уникнути ще більших проблем у системі, коли автоматика примусово відключає живлення не для міста чи вулиці, а для цілої області, пояснює LIGA.net директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. "Для тих же лікарень - це катастрофа", - каже він.

Ситуація в енергетиці у всій країні зараз критична, говорив 18 жовтня заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він закликав готуватися до переривання постачання світла, води та тепла. Укренерго вже анонсувало на 20 жовтня відключення електроенергії у всій країні.

За даними Міністерства енергетики, на 18 жовтня через масовані обстріли енергетичних об'єктів без електрики залишалися 1162 населених пункти в дев'яти областях України. Зокрема на окупованих територіях. Президент Володимир Зеленський уже доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури селищ і міст.

Ощадливе використання: як ефективно споживати електроенергію

Аби зменшити навантаження на енергосистему в години пік і не тільки, необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів, пояснює LIGA.net голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин. "Серед них: пральна машина, електрообігрівачі, посудомийка, електроплита, мікрохвильова піч, бойлер. Можна відкласти їхнє використання на нічні або денні години. Звичайно, готувати їжу вночі - не найкраще зайняття, але можна принаймні не використовувати одночасно всі конфорки (особливо разом з духовкою)", - говорить він.

Також Укренерго радить не вмикати одночасно декілька енергоємних електроприладів та пересвідчиться, що вдома не горить зайве освітлення, а телефони та повербанки заряджені. Не менш важливі поради дає менеджер з роботи зі споживачами з організації Dixi Goup Вікторія Ткачук. За її словами, українцям варто зараз змінити лампи накалювання на світлодіодні та використовувати електроприлади з високим класом енергоефективності.

Крім цього, вона радить заздалегідь підготуватися до можливих відключень. Зокрема, перевірити будинковий та квартирний автомати, подбати про захист від перенавантаження напруги в будинку та придбати туристичну газову горілку з балончиком, свічки з сірниками та сухий спирт. "Тримайте вдома запас готової їжі та води. Якщо маєте заміський будинок з пічним опаленням та колодязем - він може стати найкращим рішенням на випадок тривалих відключень", - каже Ткачук LIGA.net.

Тільки встановлення світлодіодних ламп дозволить зекономити на освітленні в п'ять разів, підтвердив Литвинов з Асоціації енергоаудиторів. Також він наполегливо радить мінімально використовувати електроопалення в вечірні години та нагрівати свою квартиру/будинок удень чи вночі. "Якщо будинок нормально утеплений - дискомфорту ніхто не відчує. А якщо у вас ще й є двозонний лічильник - зекономите на комуналці", - каже Литвин. Уночі для тих, хто має двозонний лічильник електроенергія на 50% дешевша встановленого тарифу, додає Сергієнко.