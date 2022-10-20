«Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання по всій Україні

Оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" попереджає про можливі обмеження споживання ресурсу 20 жовтня з 7.00 до 22.00 у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими ракетними атаками, передає Енергореформа.

"20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook 19 жовтня увечері.

В "Укренерго" уточнили, що інформацію про час і місце обмежень споживачі мають дізнаватися на сайтах операторів розподільних мереж (обленерго), посилання які можна знайти, зокрема на сайті Міністерства енергетики.

Як зазначається у повідомленні, обмеження - це вимушений крок.

"19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано", - пояснили свої дії в "Укренерго".

Там звернули увагу, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни, втім після атаки 10 жовтня енергопостачання було відновлене за 2 дні, а з13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень.

Причиною можливих обмежень у четвер 20 жовтня, оператор системи передачі називає дефіцит потужності в системі і допускає, що з настанням холодів ще звертатиметься до українців з проханням економити електроенергію.

Там також порадили до ранку 20 жовтня зарядити телефони, пауербанки, мати запас води, ліхтарики, батарейки до них і теплі речі.