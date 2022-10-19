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Мінекономіки опублікувало фактичну ціну реалізації газу в Україні
16:42 19.10.2022 |
Міністерство економіки 18 жовтня опублікувало фактичну ціну реалізації газу, від якої розраховується рента на видобуток природного газу, за серпень та вересень 2022 року.
Про це повідомляє Expro.
Так, ціна на серпень становить 24,045 тисячі грн за тисячу кубів (без ПДВ), на вересень - 39,952 тисяч гривень за тисячу кубів (без ПДВ).
Нагадаємо, згідно закону, який вступив у дію з 1 серпня 2022 року фактична ціна газу розраховується як максимальне з таких величин:
- Середньозважена ціна природного газу, який поставлено видобувниками відповідно до договорів з "Нафтогазом", укладених за підсумками торгів на організованих товарних майданчиках.
За даними Мінекономіки у липні та серпні не було укладено відповідних договорів. Зазначимо, що "Нафтогаз" купував газ на SaaS Platform UICE, але платформа немає ліцензії для біржової торгівлі сировинними товарами.
- Середньозважена ціна природного газу, який поставлено видобувними компаніями для інших покупців (крім "Нафтогазу"), відповідно до договорів, укладених за підсумками торгів на організованих товарних майданчиках.
У липні таких угод не було, у серпні КП "Київський метрополітен" придбав на "Українській енергетичній біржі" 77 тис куб м газу на вересень-жовтень за ціною 39 952 грн/тис куб м (без ПДВ) на умовах післяоплати до 30 днів.
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