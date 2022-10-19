НКРЕКП планує підвищити тарифи на розподіл е/е для регіональних ОСР на 35,3-94,3% з 1 грудня

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 грудня 2022 року підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу (ОСР) на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% - за другим.

Таке попереднє рішення комісія ухвалила на засіданні 18 вересня, схваливши проєкти відповідних постанов щодо перегляду тарифів для 33 ОСР, які оприлюднено на сайті НКРЕКП.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавленої громадськості.

Востаннє НКРЕКП переглядала тарифи для ЗСР на засіданні 17 грудня 2021 року, ухваливши рішення про їх незначне підвищення з 1 січня 2022 року.

Як йдеться в обґрунтуванні комісії до ухваленого 18 жовтня рішення, ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати е/е в умовах війни, а також очікуване зростання ціни е/е на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема, для можливості закупівлі е/е компенсації технологічних втрат.



Тарифи на розподіл е/е з 1 грудня 2022р. (грн/МВт-год)