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АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ становлять 14,1 млрд куб. м, - Кабмін

 

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) становлять майже 14,135 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українськi Новини.

"Накопичено в наших підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу. Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів очікував, що станом на 1 жовтня запаси газу в підземних сховищах становитимуть 14,5-15 млрд куб. м, та планує отримати 2 млрд куб. м газу із США протягом 4-го кварталу 2022 року - 1-го кварталу 2023 року.
За матеріалами: Українські Новини
 

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