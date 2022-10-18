Укренерго наразі не вводить графіків аварійних відключень електрики

НЕК «Укренерго» поки що не вводить графіків аварійних відключень електроенергії, однак просить українців обмежити споживання у пікові години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

"Енергетики працюють над відновленням живлення споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілів. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" наразі не вводив графіків аварійних обмежень споживачів", - ідеться у повідомленні.

Укренерго закликає ощадливо споживати електроенергію у пікові години вранці та ввечері. У компанії підкреслили, що цим українці допоможуть енергетикам балансувати енергосистему та відновлювати мережі після ворожих атак.

Як повідомлялося, вранці 17 жовтня росіяни завдали чергової серії ударів по енергетичній інфраструктурі України. Масована атака продовжилася вранці у вівторок, 18 жовтня. Зокрема, були уражені енергетичні об'єкти у Житомирі, Дніпрі та Києві.