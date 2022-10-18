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Японія допомагатиме Україні у відновленні енергоінфраструктури
21:52 17.10.2022 |
Японія готова надавати Україні допомогу у відбудові енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство енергетики за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
"Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Галущенко поінформував посла про систематичні атаки росіян на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Крім того, він поінформував Кунінорі про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики України та Міжнародний енергетичний кластер домовилися про співпрацю у відновленні об'єктів енергетичної інфраструктури.
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