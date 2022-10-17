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АНАЛІТИКА

Україна з середини жовтня збільшила імпорт газу з ЄС на тлі зниження цін

 

Україна з 15 жовтня 2022 року збільшила імпорт природного газу із Європи на тлі зниження цін на нього.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", якщо 14 жовтня заявка на надходження газу до України з боку ЄС становила майже 3 млн куб. м, то 15-16 жовтня вона збільшилася до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 жовтня - до 7,8 млн куб. м.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на початку жовтня повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", що компанія у серпні-вересні імпортувала 120 млн куб. м газу (майже 2 млн куб. м/добу) власним коштом, без використання кредитів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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