Шмигаль: Сьогодні вранці російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок ранкових обстрілів завдано ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

"Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів і відновленням електропостачання.

"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано та свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - написав прем'єр.