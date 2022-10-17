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АНАЛІТИКА

Енергетична інфраструктура України витримала 130 російських ударів

 

Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по інфраструктурних об'єктах, проте українська енергетична система вистояла.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах", - зазначив прем'єр.

Він також відзначив відповідальність українців, які добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. 15 жовтня споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їхній результат - майже 20%. Це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення.

Для усунення пошкоджень з резервного фонду держбюджету було виділено 357 млн грн на ремонти інфраструктури в регіонах: на Київщині та Сумщині. Ідеться про критично важливі для життя людей об'єкти.

Також Уряд ухвалив дві постанови щодо врегулювання заборгованостей. 76 млрд грн підуть на виплату боргів суб'єктам газового ринку. Таким чином підприємства ринку будуть працювати стабільно та надаватимуть послуги в повному обсязі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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