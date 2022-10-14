Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 22:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Перші два LNG-термінали в Німеччині мають запрацювати протягом трьох місяців
22:07 14.10.2022 |
Перші два з п'яти LNG-терміналів, які будує німецька держава, мають бути готовими до експлуатації наприкінці 2022 - початку 2023 років.
Це підтвердила на брифінгу в Берліні в п'ятницю речниця Мінекономіки ФРН Беате Барон, передає кореспондент Укрінформу.
Барон поінформувала, що ведеться робота над створенням 5 державних плавучих терміналів, а також «з великою імовірністю» до них додасться 1 приватний проєкт.
«Запуск перших двох державних плавучих терміналів - у Вільгельмгафені та Брунсбютлі - запланований на зламі років (кінець 2022 - початок 2023 рр)», - сказала речниця. За її словами, ведуться роботи зі спорудження усієї необхідної інфраструктури.
Потужність терміналів - мінімально 5 млрд кубометрів/рік. Однак, у першій фазі потужність, як очікується, буде дещо меншою.
Усі 5 терміналів мають бути введені в експлуатацію не пізніше зими 2023/2024 років. За даними Міністерства економіки, тоді проєкт вийде на потужність щонайменше 25 мільярдів кубометрів зрідженого газу на рік.
Влада розраховує, що за рахунок зрідженого газу вдасться покрити третину поточних потреб Німеччини в блакитному паливі.
Як повідомляв Укрінформ, канцлер ФРН Олаф Шольц, під час нещодавньої відеоконференції G7, зазначив, що російський президент використовує енергію як зброю. «Я завжди був упевнений, що він це зробить», - заявив Шольц, зауваживши, що Німеччина почала готуватися до найгіршого сценарію з енергопостачанням ще наприкінці минулого року. Окрім пошуку нових постачальників газу, «в найкоротші терміни» будуються термінали у Вільгельмсгафені, у Штаде, у Брунсбюттелі та на Балтійському морі в Лубміні.
Так звані плавучі сховища обладнані установками регазифікації (FSRU). Плавучі установки, на відміну від стаціонарних терміналів, забезпечують імпорт і подальшу переробку зрідженого природного газу в дуже короткі терміни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перші два LNG-термінали в Німеччині мають запрацювати протягом трьох місяців
|Гетманцев про митницю: Робота вкрай незадовільна, надходження недостатні
|Комітет Ради підтримав скасування податкових пільг для грального бізнесу
|Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень (7-14 жовтня) зросла на 46 копійок — до 26,85 гривні за літр
|Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (7-14 жовтня) підвищила вартість дизельного пального
|Із українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією
Бізнес
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ