Перші два LNG-термінали в Німеччині мають запрацювати протягом трьох місяців

Перші два з п'яти LNG-терміналів, які будує німецька держава, мають бути готовими до експлуатації наприкінці 2022 - початку 2023 років.

Це підтвердила на брифінгу в Берліні в п'ятницю речниця Мінекономіки ФРН Беате Барон, передає кореспондент Укрінформу.

Барон поінформувала, що ведеться робота над створенням 5 державних плавучих терміналів, а також «з великою імовірністю» до них додасться 1 приватний проєкт.

«Запуск перших двох державних плавучих терміналів - у Вільгельмгафені та Брунсбютлі - запланований на зламі років (кінець 2022 - початок 2023 рр)», - сказала речниця. За її словами, ведуться роботи зі спорудження усієї необхідної інфраструктури.

Потужність терміналів - мінімально 5 млрд кубометрів/рік. Однак, у першій фазі потужність, як очікується, буде дещо меншою.

Усі 5 терміналів мають бути введені в експлуатацію не пізніше зими 2023/2024 років. За даними Міністерства економіки, тоді проєкт вийде на потужність щонайменше 25 мільярдів кубометрів зрідженого газу на рік.

Влада розраховує, що за рахунок зрідженого газу вдасться покрити третину поточних потреб Німеччини в блакитному паливі.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер ФРН Олаф Шольц, під час нещодавньої відеоконференції G7, зазначив, що російський президент використовує енергію як зброю. «Я завжди був упевнений, що він це зробить», - заявив Шольц, зауваживши, що Німеччина почала готуватися до найгіршого сценарію з енергопостачанням ще наприкінці минулого року. Окрім пошуку нових постачальників газу, «в найкоротші терміни» будуються термінали у Вільгельмсгафені, у Штаде, у Брунсбюттелі та на Балтійському морі в Лубміні.

Так звані плавучі сховища обладнані установками регазифікації (FSRU). Плавучі установки, на відміну від стаціонарних терміналів, забезпечують імпорт і подальшу переробку зрідженого природного газу в дуже короткі терміни.