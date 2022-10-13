Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
23:25 13.10.2022 |
Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.
"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими", - написала вона.
Так, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
|Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня
|Кабмін розширив можливості виїзду за кордон для представників авіаційної галузі
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $92,8 за барель
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022р. зріс майже втричі – Держстат
|USDA збільшило прогноз експорту кукурудзи з України
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)