В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

Фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. Графіки відключення електроенергії сьогодні не будуть застосовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК Володимира Козинського у Facebook.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - повідомив він.

За його словами, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

"Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. "Укренерго", як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години", - додав Козинський.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.