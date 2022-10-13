Кабмін вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах

Кабінет Міністрів вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 12 жовтня, передає Укрінформ.

«Компенсація заборгованості з різниці в тарифах - це один з елементів забезпечення фінансової спроможності підприємств теплопостачання в період опалювального сезону 2022/2023 рр., здійснення ними розрахунків за природний газ. Отримання компенсації дозволить підприємствам погасити борги за спожиті енергоносії. Таке важливе рішення уряду спрямоване не лише на підтримку теплопостачальних підприємств, а й на забезпечення отримання безперебійних послуг споживачами», - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За словами міністра, уряд передбачив норму, яка дозволяє не зменшувати обсяг різниці в тарифах для тих підприємств, які отримували підтримку з місцевих бюджетів.

Відтак зміни до Методики передбачають:

* перенесення дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та встановлення нових періодів для розрахунку різниці в тарифах;

* визначення можливості розрахунку заборгованості з різниці в тарифах для таких категорій споживачів, як «релігійні організації» та «інші споживачі»;

* визначення умов розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах у випадку отримання підприємством трансфертів із державного бюджету чи місцевого бюджету для фінансування витрат, які безпосередньо пов'язані з операційною (основною) діяльністю суб'єкта господарювання;

* особливості розрахунку фактичних витрат суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію комбінованим способом.