В Україні до кінця року запрацюють перші два біометанові заводи

До кінця 2022 року в Україні запрацюють перші два біометанові заводи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Нині Україна перебуває на стартовій позиції запуску виробництва біометану. До кінця 2022 року в нашій державі запрацюють перші два біометанові заводи. Один на Чернігівщині потужністю до 3 млн куб. м палива на рік, другий - на Вінниччині потужністю до 10 млн куб. м на рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що У 2023 році планують доєднатися ще п'ять виробників.

У міністерстві повідомляють, що за розрахунками Біоенергетичної асоціації, до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ в обсязі до 10 млрд куб м на рік і в цій частині стати енергонезалежною.

Водночас Україна зможе експортувати біометан до ЄС через наявні газопроводи і для цього непотрібні інвестиції в оновлення чи створення додаткової інфраструктури.

При цьому, Євросоюз зацікавлений купувати український біометан за ціною природного газу. Зокрема, вже підписано відповідний меморандум про співпрацю між українськими та нідерландською компаніями.

Як повідомляв Укрінформ, українські компанії РГК та "Галс Агро" і нідерландська компанія STX на початку жовтня 2022 року підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи.