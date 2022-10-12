Співвласником Westinghouse стане одна з найбільших уранових компаній світу

Канадські компанії Cameco Corp. і Brookfield Renewable Partners оголосили про придбання американської Westinghouse Electric Co., яка є партнером України з будівництва нових атомних енергоблоків. Про це повідомляється у спільному пресрелізі.

П'ять років тому Westinghouse збанкрутувала на тлі великих перевитрат на двох американських АЕС - у Джорджії та Південній Кароліні. На той момент компанія була "дочкою" японської Toshiba Corp.

Після банкрутства Westinghouse за $4,6 млрд була продана інвестиційній компанії Brookfield Business Partners.

Тепер вона продає Westinghouse за $7,9 млрд з урахуванням боргів компанії. Brookfield Renewable заплатить за свою частку $2,3 млрд, Cameco - $2,2 млрд

Після завершення угоди, яке очікується в другій половині 2023 року, Cameco належатиме 49% акцій Westinghouse, а Brookfield Renewable - 51%.

Cameco є найбільшою у світі публічною урановою компанією, а Brookfield Renewable Partners володіє та керує активами у сфері відновлюваної енергетики та на 60% належить Brookfield Asset Management.