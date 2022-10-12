Фінансові новини
- |
- 12.10.22
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Співвласником Westinghouse стане одна з найбільших уранових компаній світу
12:19 12.10.2022 |
Канадські компанії Cameco Corp. і Brookfield Renewable Partners оголосили про придбання американської Westinghouse Electric Co., яка є партнером України з будівництва нових атомних енергоблоків. Про це повідомляється у спільному пресрелізі.
П'ять років тому Westinghouse збанкрутувала на тлі великих перевитрат на двох американських АЕС - у Джорджії та Південній Кароліні. На той момент компанія була "дочкою" японської Toshiba Corp.
Після банкрутства Westinghouse за $4,6 млрд була продана інвестиційній компанії Brookfield Business Partners.
Тепер вона продає Westinghouse за $7,9 млрд з урахуванням боргів компанії. Brookfield Renewable заплатить за свою частку $2,3 млрд, Cameco - $2,2 млрд
Після завершення угоди, яке очікується в другій половині 2023 року, Cameco належатиме 49% акцій Westinghouse, а Brookfield Renewable - 51%.
Cameco є найбільшою у світі публічною урановою компанією, а Brookfield Renewable Partners володіє та керує активами у сфері відновлюваної енергетики та на 60% належить Brookfield Asset Management.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укргазвидобування розпочинає співпрацю з чеською MND
|Кабмін ускладнив реєстрацію податкових накладних для повернення ПДВ експортерам
|В Україні до кінця року запрацюють перші два біометанові заводи
|З українських портів вийшло ще дев'ять суден з агропродукцією
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
|Про пальне: ціни, ресурси, зимовий дизель
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію