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Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко
09:12 12.10.2022 |
Протягом останній двох днів російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в інтерв'ю CNN.
Посадовець зазначив, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".
Галущенко наголосив, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".
При цьому він вказав, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав надати засоби ППО.
"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - додав глава Міненерго.
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