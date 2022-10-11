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АНАЛІТИКА

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

 

Уряд України просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Водночас прем'єр зазначив, що Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

"За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо", - заявив він.

Шмигаль розповів, що 10 жовтня українці у всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%.

"Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік - з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", - звернувся прем'єр.

Через необхідність відновити пошкоджену критичну інфраструктуру також у деяких регіонах, за його словами, буде застосовано графік вимкнення електроенергії.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", - підсумував Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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