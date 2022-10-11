Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні партнери допомагають Україні відновлювати енергосектор - Міненерго

 

Міжнародні партнери надають Україні гуманітарну підтримку у відновленні зруйнованого російськими ракетними ударами електроенергетичного сектора країни.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але маємо масові ураження, то ж роботи багато. Дуже допомагає надана нашими міжнародними партнерами гуманітарна допомога енергетичному сектору, в першу чергу через Фонд відновлення енергетики", - написав міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у "фейсбуці".

Глава Міненерго також подякувала українцям за масовий відгук на звернення знизити навантаження на енергосистему та добровільно знизити побутове споживання електроенергії в пікові вечірні години понеділка.

"Ваша підтримка дійсно допомогла! Якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені.

Цей осінньо-зимовий період буде складним - і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5465
  0,0878
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес