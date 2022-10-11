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Міжнародні партнери допомагають Україні відновлювати енергосектор - Міненерго
16:01 11.10.2022 |
Міжнародні партнери надають Україні гуманітарну підтримку у відновленні зруйнованого російськими ракетними ударами електроенергетичного сектора країни.
"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але маємо масові ураження, то ж роботи багато. Дуже допомагає надана нашими міжнародними партнерами гуманітарна допомога енергетичному сектору, в першу чергу через Фонд відновлення енергетики", - написав міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у "фейсбуці".
Глава Міненерго також подякувала українцям за масовий відгук на звернення знизити навантаження на енергосистему та добровільно знизити побутове споживання електроенергії в пікові вечірні години понеділка.
"Ваша підтримка дійсно допомогла! Якщо сьогодні ввечері ми всі зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені.
Цей осінньо-зимовий період буде складним - і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії і тепла має стати нашою новою звичкою", - наголосив він.
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