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АНАЛІТИКА

Ракетний удар по Львову. Постраждали об'єкти енергетики, в місті зникає світло

Російські війська знову завдали удару по Львову, місцева влада повідомляє про кілька вибухів в місті.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав мер Андрій Садовий.

Голова місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що попередньо постраждали об'єкти енергетики у Львівській області.

"Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області", - написав він.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, повідомляє Садовий

Росіяни вже завдали ударів по Львову та області 10 жовтня, тоді практично в усьому місті зникло світло, були перебої зі зв'язком.
 

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