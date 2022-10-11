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Росіяни атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе
12:55 11.10.2022 |
Російські окупанти продовжили обстріли української енергетичної інфраструктури і у вівторок вранці пошкодили обладнання Ладижинської ТЕС, що на Вінниччині.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Ладижинської ТЕС.
"Вранці російські терористичні війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомили на електростанції.
Наразі задля безпеки на об'єкті знаходиться критично необхідний персонал, працівники знаходяться в укриттях. На місці працюють відповідні служби.
Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання.
Ладижинська ТЕС розташована у м. Ладижин на Вінниччині. Електростанція має 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен.
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