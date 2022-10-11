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АНАЛІТИКА

ДТЕК запровадив графіки відключення світла для Києва та області

 

ТОВ «ДТЕК» на вимогу НЕК «Укренерго» запроваджує графіки відключення електропостачання в Києві.

Рішення ухвалили, щоб збалансувати енергосистему й запобігти масштабним відключенням з огляду на пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на Київщині та певний дефіцит енергопотужності.

Відключення стосуватимуться частини промислових і побутових клієнтів Київської області.

Графіки пообіцяли публікувати на сайті щодня. Тривалість планового відключення для клієнтів має тримати не більше кількох годин.

ДТЕК запровадив графіки відключення світла для Києва та області

 

Інформація по області - за посиланням.
 

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