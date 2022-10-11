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ДТЕК запровадив графіки відключення світла для Києва та області
10:07 11.10.2022 |
ТОВ «ДТЕК» на вимогу НЕК «Укренерго» запроваджує графіки відключення електропостачання в Києві.
Рішення ухвалили, щоб збалансувати енергосистему й запобігти масштабним відключенням з огляду на пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на Київщині та певний дефіцит енергопотужності.
Відключення стосуватимуться частини промислових і побутових клієнтів Київської області.
Графіки пообіцяли публікувати на сайті щодня. Тривалість планового відключення для клієнтів має тримати не більше кількох годин.
Інформація по області - за посиланням.
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