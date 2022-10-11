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Віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів – «Укренерго»
22:58 10.10.2022 |
Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень.
Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин".
Він розповів, що практично в половині регіонів сталися певні пошкодження критичної інфраструктури. За його словами, понеділок став безпрецендентним днем, коли така кількість об'єктів попала під атаку РФ.
В більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п'яти тривають відновлювальні роботи. При цьому, наголосив Кудрицький, не можна сказати, що енергетична інфраструктура показала слабкості - там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.
"Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів", - наголосив очільник "Укренерго".
При цьому, попередив він, віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів: "Сьогодні і, можливо, в декілька наступних днів все ж знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання".
Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив Кудрицький, і вони будуть тимчасовими - по "декілька годин, не більше", і будуть здійснені в повній координації з диспетчерами "Укренерго".
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