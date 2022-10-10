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АНАЛІТИКА

Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати понад 24 години – ОВА

 

На Львівщині через ракетний удар РФ тривають перебої з мобільним зв‘язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання.

Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький станом на 16:12.

"Фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може тривати і понад 24 години. Зважаючи на це, просимо жителів тих населених пунктів, в яких є електрика, використовувати її лише за нагальної потреби.

Прошу максимально зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 - це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему.

Намагайтесь не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок - вони належать до найбільш енерговитратних приладів", - написав Козицький.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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