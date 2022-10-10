Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Бурштинську ТЕС влучило чотири ракети – голова ОВА

 

Під час масових російських обстрілів по території України чотири ракети влучило у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.", - заявила вона. Жодний працівник не постраждав, на об'єкті працюють працівники ДСНС.

На місці була пожежа, проте станом на 16:39 її було ліквідовано.

За словами Онищук, в енергомережі різко знизилася напруга, обленерго регулює енергопостачання, проте споживачів області повністю забезпечено електрикою.

Очільниця ОВА закликала мешканців області обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,4587
  0,3383
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2114  0,23 0,57 41,3250  0,14 0,33
EUR 38,6818  0,10 0,27 40,2091  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес