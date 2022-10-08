Morgan Stanley різко підвищив прогнози цін на СПГ на 2023 і 2024 роки

Morgan Stanley суттєво підвищив прогнози цін на скраплений природний газ на наступні два роки на тлі очікуваного сплеску попиту на цей вид палива в Європі, повідомляє Bloomberg.

За оцінками банку, СПГ на спотовому ринку в Азії коштуватиме в середньому $39,5 за 1 млн британських теплових одиниць (BTU) у 2023 році й $34,5 - у 2024 році. Прогноз на наступний рік підвищено майже на третину, на 2024 рік - на 57%.

Європа відносно безболісно переживе цю зиму, навіть попри різке падіння постачання газу з росії, вважають аналітики Morgan Stanley. Проте наступного року проблема стане більш відчутною, оскільки регіону буде потрібно більше СПГ для поповнення запасів у газосховищах у період, коли попит на паливо в Китаї, як очікується, відновлюватиметься після спаду, спричиненого локдаунами.

«Ми очікуємо на дефіцит наступного року», - йдеться у звіті банку.

2022 року Європа імпортує рекордні обсяги СПГ. Зростанню постачань сприяють високі ціни, що перевищують розцінки на азіатському ринку, через що експортери переспрямовують танкери в європейські порти, зазначає Bloomberg. Завдяки цьому, а також зниженому попиту на паливо з боку промислових підприємств країни регіону зуміли заповнити свої сховища приблизно на 90% напередодні зими.

Наступного року потреби Європи в СПГ можуть становити майже 50 млн тонн, вважають аналітики, і навіть у цьому разі рівень запасів у більшості сценаріїв може виявитися нижчим за норму перед зимовим сезоном 2023/24.

