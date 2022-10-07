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«Вдень до +19»: голова «Нафтогазу» Вітренко розкритикував старт опалювального сезону в Києві
17:24 07.10.2022 |
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко негативно відреагував на старт опалювального сезону в Києві та нагадав про енергетичну кризу та високі ціни на блакитне паливо.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення.
І тут читаєш повідомлення, що Київ починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери", - пише чиновник.
Вітренко нагадав, що держава продає тепловиробникам газ для потреб населення за ціною 7,4 грн/куб. м, тоді як ціна імпортованого газу доходить до 100 грн/куб. м.
"Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю", - зазначив чиновник.
Він додав, що газу, який видобуває "Нафтогаз" недостатньо для потреб населення та компаній, які технічно забезпечують населення теплом та газом. Минулого року ця різниця становила 3 млрд кубометрів. А заборгованість тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищила 63 млрд грн.
"Загалом у 2022 році "непрямі субсидії", які фактично надає держава на споживання природного газу за нашими підрахунками становлять 842 млрд. грн., що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України. Тому зменшення споживання природного газу, його економія - це суттєва допомога Україні", - наголосив Вітренко.
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