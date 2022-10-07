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Київ розпочав опалювальний сезон для шкіл та лікарень
17:20 07.10.2022 |
У столиці розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ, щодо житлових будинків все залежатиме від погоди.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста.
Об'єкти підключатимуть до тепла індивідуально, за заявками їх керівників. Керівники таких закладів самостійно визначатимуть доцільність увімкнення тепла. "Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого - не витрачати дарма тепло", - додав Кличко.
Більшість закладів соціальної інфраструктури, розповів міський голова, оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.
"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - зауважив він.
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