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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Обсяг недоплати «Газпрому» «Нафтогазу» становить близько $200 млн - голова української компанії
16:19 07.10.2022 |
Обсяг недоплати російського "Газпрому" НАК "Нафтогаз України" за транзит газу становить близько $200 млн, повідомив голова правління української компанії Юрій Вітренко.
"Приблизно $200 млн. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щомісяця", - сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
При цьому він зазначив, що вимога щодо недоплати - це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.
Водночас глава "Нафтогазу" зазначив, що можливе зупинення Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.
"Виставляти рахунки (після зупинення транзиту - ІФ-У) будемо, і, можливо, зупинення транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем - потрібно бути до цього готовим", - пояснив Вітренко.
Як повідомлялося, "Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, "Газпром" не оплатив вчасно та в повному обсязі.
Глава "Нафтогазу" нагадав, що транзитний контракт 2019 року було підписано на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода. "Нафтогаз" також оцінює можливість заяви про додаткові умови російському монополісту.
"Газпром" 27 вересня 2022 року пригрозив "Нафтогазу" запровадженням санкцій і призупиненням здійснення фінансових операцій через розпочатий українською компанією новий міжнародний арбітраж.
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