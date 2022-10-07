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«Нафтогаз» має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м - Вітренко
12:05 07.10.2022 |
НАК "Нафтогаз Україна" має попередні домовленості про постачання газу через нещодавно відкритий газопровід Baltic Pipe, повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.
"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для "Нафтогазу", для України", - сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
При цьому він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.
"Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", - пояснив голова компанії.
Він підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній.
"Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ (...), і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (наповнення фонду - ІФ-У)", - наголосив Вітренко.
Водночас він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.
"Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, й ми ним скористаємося, коли буде можливість", - пояснив голова "Нафтогазу".
Як повідомлялося, газопровід Baltic Pipe об'єднав газотранспортні системи Польщі та Данії для постачання газу з Норвегії. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб. м - із Польщі до Данії. Введення його в експлуатацію відбулося наприкінці вересня.
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