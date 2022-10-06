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У вересні на енергетичній біржі продали 667 тисяч кубів газу та майже 19 тисяч тонн нафти
09:38 06.10.2022 |
У вересні на майданчику Української енергетичної біржі реалізовано 667 тис. кубометрів природного газу та 18,98 тис. т нафти та газового конденсату.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє УЕБ.
Так, на організованих на біржі аукціонах за місяць було продано 18,98 тис. тонн нафти та газового конденсату, 6,79 тис. тонн нафтопродуктів та скрапленого газу, 667 тис. куб. м. природного газу, 120 тис. тонн вугілля. Зазначається, що на торгах скрапленим газом спостерігалася висока конкуренція.
Всього у вересні на УЕБ провели 41 торгову сесію у біржовій електронній торговій системі. На короткостроковому ринку природного газу біржа проводила по 4 торгові сесії кожного дня.
Як повідомлялося, на майданчику Української енергетичної біржі (УЕБ) у вересні 2022 року за двосторонніми договорами реалізовано 4,28 млн МВт-годин електричної енергії.
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