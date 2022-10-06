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Окупанти змушують співробітників ЗАЕС отримувати паспорти РФ та підписувати договори з «Росатомом» - Генштаб
23:56 05.10.2022 |
Російські окупанти продовжують чинити морально-психологічний тиск на співробітників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у місті Енергодар Запорізької області, що тимчасово контролюється ними, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.
"За наявною інформацією, співробітників погрозами змушують отримувати російські паспорти та підписувати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбуці у середу.
Водночас повідомляється, що в результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку підрозділи противника зазнали втрат і окупанти намагаються евакуювати поранених й техніку до найближчих переправ через р. Дніпро. У с. Веселе біля Каховської ГЕС окупанти перемістили близько 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки. На тимчасово окупованій території Луганської області через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів противник використовує як госпіталь школу, там перебуває до 200 поранених військовослужбовців.
"Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в'язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в'язнів із виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України", - повідомляється у зведенні.
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