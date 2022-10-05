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АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» за вересень збільшив реалізацію «зеленої» електроенергії у 2,2 раза

 

Державне підприємство "Гарантований покупець" у вересні реалізувало 356 тис. МВт-год. електроенергії з відновлюваних джерел, що у 2,2 раза більше порівняно із серпнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

"За місяць активних торгів держпідприємство продало «зеленої» енергії на 1,1 млрд грн. Загалом реалізовано 356 тис. МВт-год. за середньозваженою ціною продажу 3 082, 52 грн/МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

При цьому у серпні Гарантований покупець продав 162 тис. МВт-год. на 406 млн грн.

Повідомляється, що у вересні департамент торгівельних операцій держпідприємства провів 12 «зелених» аукціонів. За результатами торгів уклали 327 договорів (у серпні - 147 договорів за результатами 12 аукціонів).

Як повідомлялося, державне підприємство "Гарантований покупець" із початку 2022 року станом на 28 вересня виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 24,8 млрд гривень.

"Гарантований покупець" є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії.
 

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