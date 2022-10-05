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АНАЛІТИКА

Українців закликали економити електрику та змістити її споживання на ніч

 

Майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Тому жителям необхідно економити електроенергію та змістити її споживання на нічний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, без Запорізької АЕС, яка зараз тимчасово перебуває під контролем росіян, енергосистема України працюватиме взимку з максимальним навантаженням. Але кожний українець може допомогти зберегти енергетичну стійкість держави.

"Наприклад, максимально усунути побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо також, по можливості, своєчасно оплачувати отримані комунальні послуги", - зазначив прем'єр.

Також він додав, що економія електрики допоможе пройти зимовий період "з невеликими втратами".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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