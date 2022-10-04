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АНАЛІТИКА

Україна та Норвегія планують розпочати нові проєкти в енергетичній сфері

 

Україна та Норвегія планують розпочати нові проєкти співпраці в енергетичній сфері.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у Міністерстві енергетики пройшла зустріч з представниками посольства Норвегії та провідних норвезьких компаній.

У ході зустрічі сторони обговорили посилення співпраці між Україною та Норвегією, зокрема, у галузі відновлювальної енергетики та газопостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Україна відкрита для співпраці з норвезькими партнерами щодо співпраці у проєктах з відновлення та відбудови енергетичного сектору.

"Ми заохочуємо наших міжнародних партнерів і бізнес почати розробку проєктів вже зараз, щоб бути готовими розпочати їх реалізацію, як тільки ми виженемо ворога з нашої землі", - сказав він.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі представники норвезьких енергетичних компаній презентували своє бачення розвитку енергетичного сектору через його відбудову на базі сучасних технологій.

"В умовах аварій на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", а також запуску газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, питання диверсифікації поставок набуває великого значення. З огляду на це, Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Норвегією щодо газопостачання", - наголосив Галущенко.

Він подякував уряду Норвегії за готовність надати Україні допомогу для закупівлі газу на опалювальний сезон.

Галущенко наголосив, що допомога партнерів дуже важлива для України, особливо під час осінньо-зимового періоду.

Він також подякував норвезькій стороні за надану допомогу для відновлення енергетичного сектору України.

Зокрема, до України вже надійшло чотири вантажі гуманітарної допомоги із Норвегії загальною вагою 7,412 тон, яка включає зокрема комплектні розподільчі пункти.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: Норвегія
 

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