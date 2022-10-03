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АНАЛІТИКА

Окупанти звільнили гендиректора Запорізької АЕС – Гроссі

 

Окупанти звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора української Запорізької АЕС. Я отримав підтвердження того, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - написав Гроссі у Twitter.

У п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова викрали російські окупанти дорогою від станції до Енергодару.

Окупанти зупинили автомобіль Мурашова, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

На затримання Мурашова відреагувало МАГАТЕ та пообіцяло сприяти звільненню керівника ЗАЕС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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