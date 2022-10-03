Фінансові новини
- |
- 03.10.22
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Окупанти звільнили гендиректора Запорізької АЕС – Гроссі
19:00 03.10.2022 |
Окупанти звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора української Запорізької АЕС. Я отримав підтвердження того, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - написав Гроссі у Twitter.
У п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова викрали російські окупанти дорогою від станції до Енергодару.
Окупанти зупинили автомобіль Мурашова, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
На затримання Мурашова відреагувало МАГАТЕ та пообіцяло сприяти звільненню керівника ЗАЕС.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Окупанти звільнили гендиректора Запорізької АЕС – Гроссі
|Податкові надходження за три квартали перевищують торішній показник на понад 15% - ДПС
|ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги
|Аграрна Рада: Україна у вересні вийшла на довоєнний рівень експорту продукції
|Рекорд на зброю та доплати військовим. Скільки грошей піде на армію у 2023 році
|Бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування підприємств у вересні
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності