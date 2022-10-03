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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» має намір збільшити капвкладення в розвідку і видобуток газу орієнтовно на 15% у 2023 р. - Вітренко

 

НАК "Нафтогаз України" в 2023 році має намір збільшити капіталовкладення в розвідку і видобуток газу орієнтовно на 15% порівняно з поточним роком, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

"На 15% орієнтовно розраховуємо збільшити капіталовкладення в розвідку і видобуток газу, зокрема в 3D-сейсміку", - сказав він у коментарі "Енергореформі" під час відвідин Львівської області.

Він уточнив, що такі внутрішні розрахунки компанії.

"Фінансовий план на 2023 рік ще не затверджений урядом, але внутрішні узгодження передбачають такі показники", - пояснив глава НАК.

Водночас Вітренко зазначив, що компанія використовує всі можливості для нарощування видобутку газу.

За його словами, рівень видобутку українського газу на кінець року становитиме близько 18 млрд куб. м замість "традиційних 20 млрд куб м".

Водночас глава підрозділу "Нафтогазу" газопромислового управління "Львівгазвидобування" Олександр Сейдега повідомив, що воно виходить на кінець року зі зростанням видобутку порівняно з 2021 роком орієнтовно на 2% - з 770 млн куб.м до 790 млн куб. м, у вересні зростання видобутку становило понад 4%.

Як повідомлялося з посиланням на Вітренка, рівень приватного видобутку в 2022 році через війну впав на 11%, державного - на 2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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