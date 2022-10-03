Україна отримала від експорту електроенергії вже понад ₴4,7 мільярда

З 30 червня НЕК "Укренерго" продало на аукціонах доступ до міждержавних електромереж на суму понад 4,7 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж у напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 2 жовтня 2022 р., складає понад 4,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 26 вересня - 2 жовтня 2022 р. на аукціонах Укренерго продало доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт. Це перевищує показники попереднього тижня, що пов'язано зі збільшенням доступного перетину у нічні години на 50 МВт.

Зазначається, що кількість учасників одного аукціону на експорт до Словаччини та Румунії складає від 7 до 13 компаній. При цьому в напрямку Польщі в добових аукціонах на 1-2 жовтня брали участь два учасника, ціна перетину склала 10 грн/МВт∙год. За два дні було продано увесь доступний перетин: загалом 10 560 МВт∙год (по 220 МВт в кожній годині), аукціонна вартість яких склала 105,6 тис. грн.

Як повідомлялося, європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E 21 вересня збільшила на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.

4 вересня ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Регіональна група Континентальна Європа 7 червня 2022 року погодила поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії між Україною та сусідніми країнами ЄС за умови впровадження організаційно-технічних передумов.