Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала від експорту електроенергії вже понад ₴4,7 мільярда

 
З 30 червня НЕК "Укренерго" продало на аукціонах доступ до міждержавних електромереж на суму понад 4,7 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж у напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 2 жовтня 2022 р., складає понад 4,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 26 вересня - 2 жовтня 2022 р. на аукціонах Укренерго продало доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт. Це перевищує показники попереднього тижня, що пов'язано зі збільшенням доступного перетину у нічні години на 50 МВт.

Зазначається, що кількість учасників одного аукціону на експорт до Словаччини та Румунії складає від 7 до 13 компаній. При цьому в напрямку Польщі в добових аукціонах на 1-2 жовтня брали участь два учасника, ціна перетину склала 10 грн/МВт∙год. За два дні було продано увесь доступний перетин: загалом 10 560 МВт∙год (по 220 МВт в кожній годині), аукціонна вартість яких склала 105,6 тис. грн.

Як повідомлялося, європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E 21 вересня збільшила на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.

4 вересня ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Регіональна група Континентальна Європа 7 червня 2022 року погодила поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії між Україною та сусідніми країнами ЄС за умови впровадження організаційно-технічних передумов.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0040  0,14 0,33 42,0113  0,06 0,15
EUR 39,4650  0,09 0,23 40,8597  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес