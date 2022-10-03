Фінансові новини
- |
- 03.10.22
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала від експорту електроенергії вже понад ₴4,7 мільярда
10:38 03.10.2022 |
Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж у напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 2 жовтня 2022 р., складає понад 4,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 26 вересня - 2 жовтня 2022 р. на аукціонах Укренерго продало доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 099 МВт. Це перевищує показники попереднього тижня, що пов'язано зі збільшенням доступного перетину у нічні години на 50 МВт.
Зазначається, що кількість учасників одного аукціону на експорт до Словаччини та Румунії складає від 7 до 13 компаній. При цьому в напрямку Польщі в добових аукціонах на 1-2 жовтня брали участь два учасника, ціна перетину склала 10 грн/МВт∙год. За два дні було продано увесь доступний перетин: загалом 10 560 МВт∙год (по 220 МВт в кожній годині), аукціонна вартість яких склала 105,6 тис. грн.
Як повідомлялося, європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E 21 вересня збільшила на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.
4 вересня ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.
Регіональна група Континентальна Європа 7 червня 2022 року погодила поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії між Україною та сусідніми країнами ЄС за умови впровадження організаційно-технічних передумов.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податкові надходження за три квартали перевищують торішній показник на понад 15% - ДПС
|ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги
|Аграрна Рада: Україна у вересні вийшла на довоєнний рівень експорту продукції
|Рекорд на зброю та доплати військовим. Скільки грошей піде на армію у 2023 році
|Бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування підприємств у вересні
|«Нафтогаз» має намір збільшити капвкладення в розвідку і видобуток газу орієнтовно на 15% у 2023 р. - Вітренко
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності