Вперше український біометан готують до продажу у ЄС

Українська Регіональна Газова Компанія, Галс Агро та нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи. Про це йдеться в пресрелізі РГК.

Компанії домовилися сприяти продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP).

"Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України до Європи. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку", - йдеться в повідомленні.

Меморандум закладає підґрунтя для продажу біометану до Європи для інших виробників цього газу.

"Зараз ми продаємо приблизно 10% біометану в Європі і плануємо нарощувати обсяги. Ми були першими, хто продавав біометан із Норвегії, Швеції та Данії. Тепер черга за біометаном з України", - сказав Барт Весселінк, Chief Financial and Risk Officer, STX Commodities B.V.

РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж у Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

Крім чернігівського проєкту, Регіональна газова компанія підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.



STX Commodities B.V. - європейський трейдер, заснований у 2005 році, який надає доступ до екологічних рішень як відновлювані джерела енергії, біопаливо, біометан, енергоефективність та вуглецеві ринки. Штаб-квартира розташована у Амстердамі, регіони присутності поширюються на Європу, Америку, Азиатсько-Тихоокеанський регіон.