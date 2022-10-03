Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вперше український біометан готують до продажу у ЄС

 

Українська Регіональна Газова Компанія, Галс Агро та нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи. Про це йдеться в пресрелізі РГК.

Компанії домовилися сприяти продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP).

"Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України до Європи. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку", - йдеться в повідомленні.

Меморандум закладає підґрунтя для продажу біометану до Європи для інших виробників цього газу.

"Зараз ми продаємо приблизно 10% біометану в Європі і плануємо нарощувати обсяги. Ми були першими, хто продавав біометан із Норвегії, Швеції та Данії. Тепер черга за біометаном з України", - сказав Барт Весселінк, Chief Financial and Risk Officer, STX Commodities B.V.

РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж у Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

Крім чернігівського проєкту, Регіональна газова компанія підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.


STX Commodities B.V. - європейський трейдер, заснований у 2005 році, який надає доступ до екологічних рішень як відновлювані джерела енергії, біопаливо, біометан, енергоефективність та вуглецеві ринки. Штаб-квартира розташована у Амстердамі, регіони присутності поширюються на Європу, Америку, Азиатсько-Тихоокеанський регіон.

Регіональна Газова Компанія - виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0040  0,14 0,33 42,0113  0,06 0,15
EUR 39,4650  0,09 0,23 40,8597  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес