«Нафтогаз» планує вивести із системи ПСГ своє найменше сховище

Оператор підземних сховищ газу "Укртрансгаз", який входить у НАК "Нафтогаз України", має намір ліквідувати або змінити призначення одного із своїх сховищ, передає Енергореформа.

Про це повідомив головний інженер Роман Кохтюк.

"Ми розробляємо геолого-економічне обгрунтування, згідно з яким буде вирішено, що далі з ним робити. Є кілька варіантів. Один з них ліквідовувати. Інший - ввести в режим видобування як родовище. Є залишкові запаси, але їх вартість з видобутку може бути надзвичайно високою, це все й покаже ГЕО. Також є варіант використовувати його у майбутньому для закачки СО2", - пояснив головний інженер "Укртрансгазу" в коментарі інтернет-порталу Енергореформа під час робочої поїздки до Львівської області.

За його словами, виведення із системи газосховищ цього об'єкта не позначиться на можливостях зберігання газу Україною, оскільки обсяг сховища становить менше 1% від загального їхнього обсягу.

Кохтюк пояснив, що це найстаріше і експериментальне ПСГ, створене ще на початку сімдесятих років, яке формувалося у водоносних пластах, і його експлуатація в порівнянні з іншими сховищами є набагато дорожчою і не приносить жодної економічної вигоди компанії.

Головний інженер пояснив, що зараз компанія здійснюєо поступовий відбір газу, який залишився.

Разом з тим Кохтюк зазначив, що в Україні немає досвіду виведення ПСГ із експлуатації, отже це буде нова і кропітка робота для компанії.

Він не став називати ПСГ з міркувань безпеки в умовах воєнного часу.

Як повідомляла Енергореформа, у систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу" загальною проектною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м) ), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олішевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що знаходиться на тимчасово окупованій території з 2014 року.