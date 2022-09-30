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«Тарифна комісія» визначила порядок приєднання установок зберігання енергії
22:48 30.09.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визначила порядок надання послуги з приєднання установок зберігання енергії (УЗЕ).
Відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, відповідні зміни були внесені до Кодексу системи передачі. Окрім порядку надання послуг із приєднання УЗЕ, був визначений порядок встановлення таких установок користувачами системи передач.
Згідно зі змінами, до системи передачі можуть бути приєднані установки на рівні напруги 110 кВ та вище, номінальна (встановлена) потужність яких перевищує 20 МВт. Установки, номінальна (встановлена) потужність яких 20 МВт та менше, приєднуються за наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування.
Зазначається, що замовник послуги з приєднання установок для виробництва енергії має право встановити та підключити УЗЕ до електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення за умови відбору електроенергії виключно від власних генеруючих установок.
НКРЕКП також унормувала порядок надання дозволу оператору системи передачі володіти, користуватися, розробляти, експлуатувати УЗЕ та визначила особливості проведення перевірки УЗЕ.
Як повідомлялося, у липні НКРЕКП затвердила ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.
У лютому Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 5436-д, яким визначаються основи функціонування систем накопичення енергії (СНЕ) в Україні. Закон набрав чинності 16 червня.
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